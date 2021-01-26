احتجاجات طرابلس اللبنانية

وعاد الغليان إلى الشارع اللبناني على خلفية تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي، واعتراضا على قرار الإقفال العام الذي اتخذته السلطات الرسمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وتشهد مختلف المناطق اللبنانية منذ عدة أيام وقفات احتجاجية ومسيرات وقطع طرق على الرغم من قرار الإقفال، فيما اندلعت مساء أمس مواجهات عنيفة في طرابلس لليوم الثاني على التوالي، بين مئات المتظاهرين والقوى الأمنية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.
أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أنه قد تكون وراء التحركات في مدينة طرابلس الشمالية جهات تريد توجيه رسائل سياسية معينة.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بحدوث اشتباكات عنيفة جدا بين المتظاهرين وقوى الأمن اللبناني أمام سرايا طرابلس شمالي لبنان.
أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنه قد تكون وراء التحركات في مدينة طرابلس الشمالية جهات تريد توجيه رسائل سياسية معينة.
اندلعت يوم أمس الثلاثاء (26 كانون الثاني/ يناير)، وما تزال مستمرة لليوم الثاني على التوالي، مواجهات عنيفة في طرابلس شمالي لبنان بين محتجين على الأوضاع المعيشية السيئة والجيش اللبناني، استعملت خلالها الحجارة وزجاجات المولوتوف بالإضافة إلى الرصاص المطاطي وقنابل الغاز.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين وقوى الأمن، اليوم الثلاثاء، خلال محاولة محتجين اقتحام سرايا طرابلس شمالي لبنان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
شهدت ساحة عبد الحميد كرامي (النور) يوم أمس الاثنين، مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني، استخدمت خلالها عشرات القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحجارة مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
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