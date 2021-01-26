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    العالم العربي

    احتجاجات طرابلس اللبنانية

    وعاد الغليان إلى الشارع اللبناني على خلفية تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي، واعتراضا على قرار الإقفال العام الذي اتخذته السلطات الرسمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

    وتشهد مختلف المناطق اللبنانية منذ عدة أيام وقفات احتجاجية ومسيرات وقطع طرق على الرغم من قرار الإقفال، فيما اندلعت مساء أمس مواجهات عنيفة في طرابلس لليوم الثاني على التوالي، بين مئات المتظاهرين والقوى الأمنية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. 

    احتجاجات عنيفة واشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن أمام سرايا طرابلس بلبنان
    20:42 GMT 27 يناير/ كانون الثاني 2021

    القوى الأمنية اللبنانية تحذر المحتجين في طرابلس: سندافع بكل الوسائل المشروعة

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