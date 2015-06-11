شيء غريب يحدث في الفضاء: شاهد رقصة أحد الأقمار "نيكس"

وتبيّن في الفيديو أن سرعة دوران القمر "نيكس" تزداد حول محوره، حيث تستغرق ثانيتين، بدلا من 25 يوم وهي مدة دورته لمرة واحدة حول محروه. ولا يمكن أن يكون اتجاه الحركة لدى هذا القمر "الرقاص" متوقعاً، حيث يدور بشكل فوضوي حول محوره ومداره في الوقت نفسه.
تم نشر محاكاة العددية لحركة القمر "نيكس" التابع للكوكب القزم "بلوتو" الذي يبعد عن كوكب الأرض حوال 6 مليار كلم، حسب حركة الاقتراب أو الابتعاد عن الشمس.
وتبيّن في الفيديو أن سرعة دوران القمر "نيكس" تزداد حول محوره، حيث تستغرق ثانيتين، بدلا من 25 يوم وهي مدة دورته لمرة واحدة حول محروه. ولا يمكن أن يكون اتجاه الحركة لدى هذا القمر "الرقاص" متوقعاً، حيث يدور بشكل فوضوي حول محوره ومداره في الوقت نفسه.
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