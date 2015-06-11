كيف تغيّر جمال المرأة الهندية خلال 100 عام؟

شاهد كيف تغيّر اللباس عند المرأة في الهند خلال القرن الـ20.

شاهد أكثر من 4 مليون شخص فيديو على موقع الـ"يوتيوب"، يظهر امرأة هندية تغير لباسها والـ"ميك آب"، لتعرض كيف كان يتغير زي الفتاة في الهند حسب العصور التي مرت فيها البلاد.