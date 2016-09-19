شاهد...رئيس الشيشان يحضر "يوم النساء" بالخوذة والسيف

لا يتوقع أحد منا أفعال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف، حيث يقوم هذا الرئيس بالعديد من المواقف العجيبة.

وفي يوم المرأة في الشيشان توجه قاديروف في غروزني إلى قصر "صفية" على شرف يوم المرأة الشيشانية بزي عجيب، حيث حمل الرئيس الشيشاني سيفا.

وتجمع في القصر المئات من الفتيات، فضلا عن غيرهن من نساء البلاد.