شاهد...محاربون قدامى روس يقفزون من أعلى أرجوحة في العالم احتفالا بالنصر

قبيل الذكرى الـ72 للهزيمة الساحقة التي منيت بها القوات النازية الألمانية على يد الجيش الأحمر في الحرب الوطنية العظمى في 9 مايو/ أيار، وجدت مجموعة من قدامى المحاربين الروس طريقة غير تقليدية للاحتفال.

© Sputnik. Ilya Pitalev سلاح الجو الروسي سينظف سماء العاصمة من السحب يوم عيد النصر

في 6 مايو/ أيار، احتفلت مجموعة من المحاربين القدماء الروس الشجعان بيوم النصر قبل أوانه، من خلال التأرجح من أعلى أرجوحة في العالم والتي تقع في "أدفنجر بارك" في سوتشي الروسية.

يبلغ ارتفاع الأرجوحة 170 مترًا (حوالي 557،7 قدما)، والقفز منها يساوي الهبوط من مبنى مكون من 60 طابقًا.

وقالت ريما كولوتوفا، المحاربة القديمة في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، "بعد القفز على الأرجوحة من هذه الارتفاع: "حلمت به، حسنا، الآن حلمي جاء صحيحا".