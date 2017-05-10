متسابق دراجات يصور صديقه في موقف مرعب

خرج شابان من سلوفاكيا إلى منطقة أشجار كثيفة لممارسة رياضة ركوب الدراجات، أملًا في رفع مستوى لياقتهما البدنية والشعور بشيء من الحماس، إلا أن شعورهما بالحماس سرعان ما تحول إلى إثارة زائدة وخوف عندما فوجئ أحدهما بدب يهاجم صديقه، ويركض نحوه بسرعة كبيرة.