بالفيديو...لحظة طرد شاب من مول تجاري في السعودية بسبب ملابسه الفاضحة

عرضت صحيفة "غارديان" البريطانية مقطع فيديو يظهر وقوع حادث سير بأحد شوارع إنجلترا، أنقذت فيه العناية الإلهية رجلا خمسينيا من موت محقق، بعد أن أطاحت به حافلة منطلقة بسرعة جنونية.