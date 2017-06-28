بالفيديو...لحظة وفاة مذيعة على الهواء أثناء تغطيتها احتفالات العيد

ويظهر مقطع الفيديو المذيعة أثناء تغطيتها احتفالية بمناسبة عيد الفطر، ثم تلعثمت فجأة، وسقطت من فوق الرافعة التي كانت تجلس عليها، ليعلن عن وفاتها.