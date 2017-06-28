بالفيديو...لحظة وفاة مذيعة على الهواء أثناء تغطيتها احتفالات العيد

ويظهر مقطع الفيديو المذيعة أثناء تغطيتها احتفالية بمناسبة عيد الفطر، ثم تلعثمت فجأة، وسقطت من فوق الرافعة التي كانت تجلس عليها، ليعلن عن وفاتها.
ويظهر مقطع الفيديو المذيعة أثناء تغطيتها احتفالية بمناسبة عيد الفطر، ثم تلعثمت فجأة، وسقطت من فوق الرافعة التي كانت تجلس عليها، ليعلن عن وفاتها.
تدوال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لثور في الهند تصل قيمته إلى أكثر 2.5 مليون جنيه أسترليني، ويزن طن ونصف الطن ويشرب كل يوم زجاجة ويسكي.
تأثرت زوجة وابن رجل من البرازيل أقدم على القفز من بناء عالي عن طريق مظلة غير موثوق بها
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة طرد شاب من قبل رجال الأمن في مول تجاري في السعودية بسبب ملابسه الفاضحة.
عرضت صحيفة "غارديان" البريطانية مقطع فيديو يظهر وقوع حادث سير بأحد شوارع إنجلترا، أنقذت فيه العناية الإلهية رجلا خمسينيا من موت محقق، بعد أن أطاحت به حافلة منطلقة بسرعة جنونية.
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