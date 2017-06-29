مشاجرة وتبادل لكمات بين رجل وامرأة في أحد شوارع السعودية (فيديو)

حيث يظهر الفيديو رجل وامرأة يتشابكان بالأيدي، مالبث الأمر أن تحول إلى مشاجرة وتبادل لكمات، وحسب متداولي الفيديو، إن الحادثة وقعت في أحد شوارع محافظة جدة، ولم يتم معرفة سبب المشاجرة بينهما.

ويتضح من خلال الفيديو أن الرجل كان على مقربة من أحد المحلات التجارية وكانت خلفه المرأة، ومن ثم التفت الرجل وبدأ بالمشاجرة معها، وهنا قامت المرأة بالرد عليه بدفعه إلى الجانب الآخر، وبعدها قام الرجل بالانقضاض على المرأة وتحول الشجار إلى تبادل لكمات بين الطرفين دون أي تدخل من المارة.