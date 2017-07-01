بالفيديو...حفل زفاف ليونيل ميسي

ووجه ميسي الدعوة إلى 260 شخصا لحضور الحفل، ويبرز من بين الحضور عدد كبير من زملائه الحاليين والسابقين في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.
ووجه ميسي الدعوة إلى 260 شخصا لحضور الحفل، ويبرز من بين الحضور عدد كبير من زملائه الحاليين والسابقين في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.
قال موقع "مترو" البريطاني إن حارس مقهى بريطاني فقد وظيفته بعدما انتشر مقطع فيديو له أثناء تعديه بالضرب على أحد المشردين في الشارع رغم محاولات الناس المستميتة في إبعاده عنه لإنقاذ المشرد.
التقطت أشلي أور، المشرفة في حديقة الحيوانات في دالاس مقطع فيديو مضحك لغوريلا وهو يرقص
قام رجل بتصوير فيديو لـ6 أطباق طائرة في سماء شمال هوليوود، وعلاوة على ذلك، أظهرت الأطباق قدرة على الانتقال الآني من مكان إلى آخر بسرعة فائقة.
تداول ناشطو فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق مشاجرة حادة بين رجل وامرأة في أحد الشوارع في السعودية.
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