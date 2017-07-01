بالفيديو...حفل زفاف ليونيل ميسي

قال موقع "مترو" البريطاني إن حارس مقهى بريطاني فقد وظيفته بعدما انتشر مقطع فيديو له أثناء تعديه بالضرب على أحد المشردين في الشارع رغم محاولات الناس المستميتة في إبعاده عنه لإنقاذ المشرد.