فيديو..مواطن يشتكي عدم القدرة على تصريف الريال القطري في كوريا الجنوبية

© AP Photo/ Kayhan Ozer Presidential Press Service وصول تعزيزات جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قطر

حيث أمتنعت العديد من البنوك و مراكز الصرافة في كوريا الجنوبية من صرف الريال القطري قبل ثلاثة أيام من انتهاء مهلة الدول المقاطعة.

وواجهوا رفض المصارف الكورية تحويل العملة القطرية هناك، الأمر الذي وسع من رقعة الدول التي أصبح الريال القطري فيها ممنوعا من الصرف.