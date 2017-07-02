بالفيديو..هدف ألمانيا فى تشيلى بنهائى كأس القارات 2017

سجل لارس شتيندل هدف المباراة الوحيد بعدما تلقى تمريرة من تيمو فيرنر، الذي قطع الكرة من مارسيلو دياز مدافع تشيلي، وأصبح أمام المرمى الخالي ليسدد بهدوء في الشباك في الدقيقة 20.