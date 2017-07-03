شاهد...ماراثون العرائس في روسيا ينتهي بسرقة العريس!

تسبب تدافع الصحفيين الذين وصلوا إلى مكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحضور لقائه مع نظيره الكوري الجنوبي، في اصطدام أحدهم بطاولة فوقها مصباح كبير كاد أن يسقط على ترامب.