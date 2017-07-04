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21:05 04 يوليو/ تموز 2017
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    حفل زفاف في دولة عربية يتحول إلى كارثة (فيديو)

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    حاول أحد المعازيم في حفل زفاف، التعبير عن فرحته وسعادته من خلال استعراضه لإطلاق النار من سلاحه الرشاش بيد واحدة، وهو جالس على الكرسي، الأمر الذي أدى إلى وقوع كارثة.

    يظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع "يوتيوب"، قيام أحد الحاضرين في حفل زفاف بمنطقة "بتغرين" في محافظة جبل لبنان،  بالاستعراض من خلال إطلاق النار من سلاحه الرشاش، إلا أنه فقد السيطرة على سلاحه فاتجهت رصاصته نحو الحاضرين وأصابت عددا من المدعوين.

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    الكلمات الدلالية:
    رصاصة, أخبار, حفل, رشاش, منوعات, أخبار لبنان, زفاف, بتغرين, لبنان
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