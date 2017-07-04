حفل زفاف في دولة عربية يتحول إلى كارثة (فيديو)

يظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع "يوتيوب"، قيام أحد الحاضرين في حفل زفاف بمنطقة "بتغرين" في محافظة جبل لبنان، بالاستعراض من خلال إطلاق النار من سلاحه الرشاش، إلا أنه فقد السيطرة على سلاحه فاتجهت رصاصته نحو الحاضرين وأصابت عددا من المدعوين.
يظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع "يوتيوب"، قيام أحد الحاضرين في حفل زفاف بمنطقة "بتغرين" في محافظة جبل لبنان، بالاستعراض من خلال إطلاق النار من سلاحه الرشاش، إلا أنه فقد السيطرة على سلاحه فاتجهت رصاصته نحو الحاضرين وأصابت عددا من المدعوين.
تعتبر قرية "تيلت كوف" هي الأصغر على مستوى كندا، إذ يسكنها أربعة أشخاص فقط، وتقع جنوب شرق خليج نوتردام، وبعد أن تأسست عام 1813، بلغ عدد سكانها في أوج ازدهارها نحو ألفي شخص بفضل الحاجة إلى عمال مناجم فيها، إلا أنه بعد انهيار المنجم هجر معظمهم القرية.
أقيم في مدينة سامارا الروسية، يوم أمس الأحد 2 يوليو/ تموز، "ماراثون العرائس"، حيث ارتدت الفتيات المقبلات على الزواج فساتين الزفاف البيضاء.
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