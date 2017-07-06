بالفيديو...مظاهرة "الزومبي" ضد قمة "مجموعة العشرين"

تعتبر قرية "تيلت كوف" هي الأصغر على مستوى كندا، إذ يسكنها أربعة أشخاص فقط، وتقع جنوب شرق خليج نوتردام، وبعد أن تأسست عام 1813، بلغ عدد سكانها في أوج ازدهارها نحو ألفي شخص بفضل الحاجة إلى عمال مناجم فيها، إلا أنه بعد انهيار المنجم هجر معظمهم القرية.