بالفيديو...مشاركة في برنامج للمواهب أكلت أفعى حية على المسرح

نظم المئات من الأشخاص، أمس الأربعاء، مظاهرة سلمية في مدينة هامبورج الألمانية، وتجولوا على طريقة "الزومبي" أو "المشي الميت"، وذلك اعتراضا على قمة "مجموعة العشرين".
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة عبور الفرقاطة الروسية "الأميرال إيسن" لمضيق البوسفور.
حاول أحد المعازيم في حفل زفاف، التعبير عن فرحته وسعادته من خلال استعراضه لإطلاق النار من سلاحه الرشاش بيد واحدة، وهو جالس على الكرسي، الأمر الذي أدى إلى وقوع كارثة.
تعتبر قرية "تيلت كوف" هي الأصغر على مستوى كندا، إذ يسكنها أربعة أشخاص فقط، وتقع جنوب شرق خليج نوتردام، وبعد أن تأسست عام 1813، بلغ عدد سكانها في أوج ازدهارها نحو ألفي شخص بفضل الحاجة إلى عمال مناجم فيها، إلا أنه بعد انهيار المنجم هجر معظمهم القرية.
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