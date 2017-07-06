بالفيديو...زوجة الرئيس البولندي تضع ترامب في موقف محرج

حاول أحد المعازيم في حفل زفاف، التعبير عن فرحته وسعادته من خلال استعراضه لإطلاق النار من سلاحه الرشاش بيد واحدة، وهو جالس على الكرسي، الأمر الذي أدى إلى وقوع كارثة.