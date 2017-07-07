كندا: اعتداء وحشي من ممرض على مسن عربي في دار العجزة (فيديو)

وبعد أن لاحظت عائلة المسن اللبناني جورج كرم (89 عاما) كدمات على جسمه، قررت وضع كاميرا سرية في غرفته تحت علم إدارة الدار.

وعند مراجعة مقاطع الفيديو التي التقطتها الكاميرا السرية من قبل حفيده المحامي دانيال نصرالله، تفاجأ بقيام الممرض بالتعدي بالضرب المبرح والوحشي للعجوز، بالإضافة إلى إطلاقه عبارات رزيلة وقاسية بحق العجوز.

ويشار إلى أنه تم إلقاء القبض على الممرض بعد اللجوء إلى الشرطة وتقديم بلاغ ضده، ويخضع الممرض الآن إلى جلسات تحقيق ليتم معرفة ما إذا قام بالإعتداء على مسنين آخرين.