سرقة رجل خليجي في أحد شوارع لندن (فيديو)

ويظهر الفيديو أفراد العصابة وهم على دراجات نارية يترصدون بالسائح الخليجي، واستغلوا الفرصة أثناء تجوله في أحد شوارع العاصمة البريطانية، وانقضوا عليه لسرقة أمواله وهاتفه الجوال، وأثناء محاولته الهروب من الحادث تعثر الرجل ووقع أرضا، حينها قام أفراد العصابة بسرقته ولاذوا بالفرار.

ويشار إلى أن السفارة السعودية في المملكة البريطانية قامت بتحذير مواطنيها من عدم حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التجول، وذلك لازدياد حالات السرقة من قبل عصابات الدراجات النارية للسائحين الخليجيين.