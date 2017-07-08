بالفيديو...لحظة سقوط مهرج من إرتفاع 30 متر ووفاته

الرجل الذي كان يؤدي بعض من الحركات البهلوانية داخل قفص زجاجي من على إرتفاع 30 مترا، سقط فجأة من الصندوق.

الحفل الذي حضره 35 ألف متفرج، ظنوا في البداية بإنه جزء من العرض ليتفاجئوا لاحقا، بأن الأمر كان حادثا حقيقيا.