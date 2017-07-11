عمل بطولي لرجل صيني يفقد من خلاله ساقه لإنقاذ امرأة (فيديو)

وأفادت التقارير المحلية بأن الشاب الذي يدعى، شو تشيان (20 عاما)، شاهد امرأة مسنة تعبر السكة الحديدة أثناء قيامه بقيادة القطار، حيث قام بسحب فرامل الطوارئ، وفي تلك اللحظة تجمدت المسنة في مكانها بدلا من الهرب والابتعاد عن المكان.

وهنا قرر الشاب بالقفز من القطار وإنقاذ المرأة من موت محتم، حيث دفعها بعيدا عن القطار، ولكنه لم يستطع إنقاذ ساقه اليمنى.

وقد اضطر الأطباء إلى بتر ساقه لما لحقها من أضرار جسيمة. وأكد الشاب بأنه يفتخر بما فعله، مشيرا إلى أنه سيعيد الكرة لو أن الزمن عاد به إلى الوراء.