شاهد...الأغنية الإسبانية التي حصدت 2.5 مليار مشاهدة في وقت قياسي

الأغنية التي أطلقها البورتوريكي لويس فونسي ومغني الراب دادي يانكي في مطلع العام، حصدت أكثر من ملياري مشاهدة على يوتيوب، كما أنها استطاعت أن تحتل قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية.

كلمة "ديسباسيتو" التي تعني "ببطء" دخلت إلى عقول الملايين صغارا وكبارا، حتى إن مشاهير كثرا رددوا كلماتها، فيما اكتفى البعض بالرقص على ألحانها أو مجاراتها بلغات متعددة.

وساهم نجاح الأغنية في إنعاش اقتصاد بورتوريكو وزيادة عدد السياح الوافدين إليها.

واكسبت أنغامها المفعمة بالحيوية والحركة ديسباسيتو نجاحا عالميا للأغاني الإسبانية، حتى إنها تفوقت على أغنية ماكرينا التي أطلقت قبل 23 عاما.