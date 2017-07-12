شاهد...شرطي أمريكي يعتدي على امرأة بالضرب بطريقة وحشية

ويزعم الشرطي الذي تم إيقافه عن العمل بعد انتشار شريط فيديو مصور يظهره وهو يضرب المرأة المسكينة وسط دعوات شهود العيان لها بالكف عن المقاومة، يزعم أن السيدة كانت تتسول بداخل المتجر وأنه حاول منعها مرارا وتكرارا ولكن السيدة المسنة نسبيا رفضت.

وطبقا لأقوال الشرطي فقد اضطر لاستخدام عصاه لإجبارها على الخروج بينما تظهر المقاطع التي صورها "ستايسي زاشيري" بهاتفه المحمول، الشرطي وهو ينهال عليها بالضرب دون أمرها بالخروج من المتجر، بحسب "يورو نيوز".

وأعادت شرطة المقاطعة فتح التحقيق بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جرت الأحداث في الـ 4 من حزيران/ يونيو الماضي، ولم تأبه الشرطة للأمر حتى انتشار هذا المقطع.