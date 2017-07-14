الصين تستخدم جهاز بصمة الوجه للحصول على مناديل دورات المياه (فيديو)

وقد انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر عمال إحدى الشركات الصينية في مدينة فوتشو، وهم يقومون بالوقوف أمام جهاز البصمة، لكي يحصلوا على بعض المناديل الورقية في دورات المياه.

والهدف من هذا الابتكار، الذي يستخدم تطبيقا خاصا للتعرف على الوجوه، هو التوفير في استخدام المناديل الورقية والتقنين في استخدامها.

بحيث لا يمكن للشخص الواحد الحصول على المناديل الورقية، إلا بعد مرور 9 دقائق من الاستخدام الأول.

ويشار إلى أن العديد من دورات المياه في الصين بدأت في استخدام هذا الجهاز، مما أدى إلى تقنين كمية استهلاك المناديل إلى النصف.