بالفيديو...شبان يتجمهرون حول فتيات بمركز تجاري في السعودية

وذكر موقع "إرم نيوز" مطالبة العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحرك الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية لفتح تحقيق في الحادثة، وذلك من أجل الوقوف على حيثيات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وذكر موقع "إرم نيوز" مطالبة العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحرك الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية لفتح تحقيق في الحادثة، وذلك من أجل الوقوف على حيثيات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً لفيديو يرصد رجلاً وهو يلقي بزوجته من أعلى الشرفة في الصين، وذلك بعد شجار عائلي نشب بينهما.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لامرأة تقوم بسرقة سيدة عن طريق شفرة كانت تخفيها في فمها.
أتلفت فتاة معروضات فنية في متحف بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية بقيمة 200 ألف دولار، بعد محاولتها لالتقاط صورة "سيلفي" فاشلة.
تعد الصين من البلدان التي تبهر العالم من خلال ابتكار آخر الصيحات التكنولوجية بين الحين والآخر. وهذا ابتكار آخر لتوفير المناديل في دورات المياه عن طريق استخدام بصمة الوجه.
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