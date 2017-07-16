بالفيديو...شبان يتجمهرون حول فتيات بمركز تجاري في السعودية

وذكر موقع "إرم نيوز" مطالبة العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحرك الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية لفتح تحقيق في الحادثة، وذلك من أجل الوقوف على حيثيات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.