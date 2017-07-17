بالفيديو...أول قارب كهربائي فريد من نوعه سيبحر لـ6 سنوات

القارب الأول من نوعه، يتميز بأنه يعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة، حيث سيتم توليد الكهرباء عليه من خلال الألواح الشمسية.

يذكر بأن طول القارب 30 مترا، ويعتبر أول قارب في العالم يعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل كلي، وهو من إنتاج شركة فرنسية.