بالفيديو...عداء صيني خارق يتحدى مقاتلة حربية

ظهرت علامات المرض العقلي على الأم عندما ماتت ابنتها، فقرر ابن مخلص في الصين الذي لم يذكر اسمه باتخاذ قرار استثنائي لتغيير مظهره بشكل جذري، بأن يرتدي ملابس نسائية منذ 20 عاما، وكان هدف الرجل هو إقناع والدته المريضة أنها لم تخسر ابنتها التي توفيت، وبالفعل نجح في غايته واقتنعت والدته على الفور بأن ابنتها قد عادت.