بالفيديو...مذيع قطري يتغزل بالمنتخب الأولمبي السوري

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمباراة جمعت المنتخبين الأولمبيين السوري والهندي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا دون 23 عاما.

اللافت في الفيديو هو طريقة التشجيع التي حظي بها المنتخب السوري من قبل معلق المباراة التي نقلت على قناة "الكأس" القطرية،

الأمر الذي دفع العديد من المشاهدين عن التساؤل، حول ردة الفعل للمذيع القطري.

تقام مباريات منتخب سوريا الأولمبى تحت 23 سنة في تصفيات آسيا على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة.

هذا ومن المرتقب أن ينافس المنتخب السوري الأولمبى وبقوة على صدارة تلك المجموعة المنتخب القطري مستضيف الدورة،

ومن المرجح أن تحضر مباريات منتخب سوريا الأولمبى تحت 23 سنة في قطر، جماهير سورية كبيرة من الجالية السورية الموجودة في قطر لدعم منتخبها للتأهل إلى نهائيات آسيا القادمة في الصين.