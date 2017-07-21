الفيديو الذي خدع أكثر من 14 مليون شخص

مع النجاح الكبير الذي حققته أغنية "ديسباسيتو" للمغني لويس فونسي من بويرتوريكو ومغني الراب دادي يانكي، وتصدرها قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة، انتشر مقطع فيديو طريف تضمن مقتطفات من خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترافقت مع الأغنية وكأنه يؤديها شخصيا.