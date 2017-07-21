وفاة مؤذن سوري في جدة قبل دقائق من رفع الأذان

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وفاة مؤذن سوري، قبل دقائق من رفع أذان صلاة الفجر، بمسجد في جدة بالمملكة العربية السعودية.

يظهر الفيديو المؤذن السوري عبدالحق الحلبي، 60 عاما، قبل أذان صلاة الفجر بدقائق داخل مسجد السليماني بحي الصفا 5، في جدة، وهو يجلس بعدما توفي، داخل المسجد وأمامه المصحف مفتوحا.