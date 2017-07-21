بالفيديو...إعصار يحول النهار إلى ليل في دقيقتين

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جرى تصويره في كازاخستان، لحظة هبوب إعصار شديد القوة.

الفيديو الذي صوره أحد الأشخاص الذين تواجدوا في مكان الإعصار، يظهر كيف تحول النهار إلى ليل في بضع لحظات، حيث حجب الإعصار أشعة الشمس بشكل كلي.