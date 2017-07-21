بالفيديو...رجال إطفاء ينقذون حياة كلب من حريق

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ رجال إطفاء لكلب من منزل يحترق.

رجال الإطفاء قاموا بإجراء التنفس الاصطناعي من خلال جهاز خصوصي للكلب الذي كان قد أغمي عليه.

ونجح رجال الإطفاء في إعادة الكلب إلى وعيه.