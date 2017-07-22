شاهد... شخص يقوم بعمل مهين في المسجد بعد الصلاة

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة الجامع، لحظة انتهاء شخص من الصلاة ليقوم بسرقة أحد الأحذية، ويقوم بإخفائها في سترته، فيما لم يتضح مكان الواقعة تحديدا.