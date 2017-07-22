فتاة تخلع ملابسها أمام رئيسي دولتين... والسبب (فيديو)

قامت الناشطة في حركة "Femen" بالتعري أمام رئيسي دولة أوكرانيا، بيترو بوروشينكو، وبيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو.

كما تواجه الناشطة حكما بالسجن قد يصل إلى 5 سنوات، وذلك بعد توجيه تهمة ضدها تضمنت 3 أجزاء من المادة رقم 296 من قانون العقوبات الجنائية الأوكراني (القيام بعمل شغب مع إبداء مقاومة لممثلي السلطة)، وفق قناة "آر تي".

ويشار إلى أن حركة " Femen" حركة نسائية غير مسجلة لدى الحكومة الأوكرانية، ومن أهدافها الدفاع عن حقوق المرأة والإنسان، كما يعتبر معظم أعضاء الحركة من النساء.