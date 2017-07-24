بالفيديو...رونالدينو يبهر الحضور في كرة القدم الشاطئية

وثق مقطع فيديو لكاميرات مراقبة مثبتة في أحد شوارع الهند، لحظة موت مذيعة هندية شهيرة تدعى، كانشان ناث، وذلك إثر سقوط نخلة عليها، حيث وافتها المنية في المشفى.