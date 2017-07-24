شاب سعودي يجعل قطة مشلولة تسير (فيديو)

استطاع شاب سعودي أن يساعد قطة، ويجعلها تتمكن من السير مرة أخرى، بعد إصابة قدميها بشلل منعها عن الحركة.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف إنسانية شاب سعودي، بعدما قام بتزويد القطة بأطراف اصطناعية، ساعدتها على المشي مجددا، ما مكنها من الحركة للبحث عن الطعام والشراب.