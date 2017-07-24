فتاة تتسبب في مقتل شقيقتها أثناء بث مباشر عبر "إنستغرام"

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة تسببت في مصرع شقيقتها أثناء قيادة سيارتها في بث مباشر عبر "إنستغرام".

© Photo/ youtube/Krivoy Rog City | Life فتاة تخلع ملابسها أمام رئيسي دولتين... والسبب (فيديو)

وفقًا لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن أوبدوليا سانشير، 18 عاما، تم اتهامها بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد حادث مروع وقع في ستوكتون بولاية كاليفورنيا.

قامت الفتاة بتصوير نفسها أثناء القيادة، بينما كانت شقيقتها جاكلين البالغة من العمر 14 عاما جالسة في المقعد الخلفي، وفقدت السيطرة على عجلة القيادة وتحطم الأسلاك الشائكة على الطريق السريع.

وظهرت أوبدوليا في مقطع وهي تهز جسد شقيقتها وتقول "لقد قتلت أختي، لكني لا أهتم، فأنا أعلم أني ذاهبة للسجن".