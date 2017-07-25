بالفيديو...حافلة تقتحم مركز شرطة في إسرائيل وتدمره

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحافلة نقل ركاب وهي تقتحم مبنى فيه مركز للشرطة الإسرائيلية في مدينة تل أبيب.

وتسبب الحادث في تحطيم وتدمير واجهة المركز، وذلك بعد انحراف الحافلة ودخولها فيه.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق بجروح طفيفة، وتبين أن الحافلة انحرفت عن طريقها بسبب عطل في المكابح.