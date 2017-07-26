بالفيديو...محلل قناة "الجزيرة" بملابسه الداخلية

كانت مجموعة من الغواصين تستكشف المياه قبالة ساحل مبوتي في بوندولاند، جنوب أفريقيا، على أمل اصطياد حيوانا مفترسا على الوليمة. وفي حين كانوا ينتظرون الفريسة لعدة ساعات، ظهرت أمامهم الحيتان وقدمت عرضا مثيرا من القفز في المحيط الهندي.