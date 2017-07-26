حوت يستعرض عضلاته أمام السياح

كانت مجموعة من الغواصين تستكشف المياه قبالة ساحل مبوتي في بوندولاند، جنوب أفريقيا، على أمل اصطياد حيوانا مفترسا على الوليمة. وفي حين كانوا ينتظرون الفريسة لعدة ساعات، ظهرت أمامهم الحيتان وقدمت عرضا مثيرا من القفز في المحيط الهندي.
كانت مجموعة من الغواصين تستكشف المياه قبالة ساحل مبوتي في بوندولاند، جنوب أفريقيا، على أمل اصطياد حيوانا مفترسا على الوليمة. وفي حين كانوا ينتظرون الفريسة لعدة ساعات، ظهرت أمامهم الحيتان وقدمت عرضا مثيرا من القفز في المحيط الهندي.
كانت مجموعة من الغواصين تستكشف المياه قبالة ساحل مبوتي في بوندولاند، جنوب أفريقيا، على أمل اصطياد حيوانا مفترسا على الوليمة. وفي حين كانوا ينتظرون الفريسة لعدة ساعات، ظهرت أمامهم الحيتان وقدمت عرضا مثيرا من القفز في المحيط الهندي.
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