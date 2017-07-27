بالفيديو...إماراتي يقلي البيض على حرارة الشمس في دبي

قال الشاب خلال الفيديو أنه وضع المقلاة لمدة 10 دقائق على الأرض تحت أشعة الشمس الحارقة، قبل أن يقوم بكسر البيضة بداخلها ويضيف عليها الملح والبهار، حيث وصلت درجات الحرار إلى حوالي الخمسين مئوية.