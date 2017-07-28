بالفيديو...مراسم الدفن في غانا تتجاوز حدود المعقول

مراسم الدفن التي يراها الكثيرون بأنها ليست عادية أو غير تقليدية، تتمثل بالرقص الجماعي للمشاركين بمراسم الدفن.
الأمر الذي يراه الكثيرون بأنه غير عادي و غير مقبول.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمراسم التشيع و الدفن في دولة غانا الإفريقية.
مراسم الدفن التي يراها الكثيرون بأنها ليست عادية أو غير تقليدية، تتمثل بالرقص الجماعي للمشاركين بمراسم الدفن.
الأمر الذي يراه الكثيرون بأنه غير عادي و غير مقبول.
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لطباخ يقلي البيض على حرارة الشمس في دبي بالإمارات.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحفل زفاف مراهقة صينية حامل تبلغ من العمر 13 عاما في مقاطعة هاينان الصينية.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أبا يلقي طفله الرضيع في موقف سيارات.
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