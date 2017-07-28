بالفيديو...مراسم الدفن في غانا تتجاوز حدود المعقول

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمراسم التشيع و الدفن في دولة غانا الإفريقية.

مراسم الدفن التي يراها الكثيرون بأنها ليست عادية أو غير تقليدية، تتمثل بالرقص الجماعي للمشاركين بمراسم الدفن.

الأمر الذي يراه الكثيرون بأنه غير عادي و غير مقبول.