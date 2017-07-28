دهس امرأة صينية مرتين والجميع يرفض مساعدتها (فيديو)

شارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يعرض حادث دهس امرأة في أحد الشوارع الصينية دون أن يفكر أحد المارة في مساعدتها، حتى مع تكرار الدهس مرة أخرى.

وأظهرت السيدة حركة بسيطة بعد دهسها أول مرة، إلا أن تقاعس الجميع عن إنقاذها، أتاح الفرصة لأن تدهسها سيارة أخرى، مع استمرار حالة اللامبالاة التي ظهر بها جميع المتواجدين بالشارع في هذا التوقيت سواء أكانوا من المشاة أو راكبي السيارات.