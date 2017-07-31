بالفيديو...أغرب حفل زفاف في السعودية

ويظهر مقطع الفيديو، العريس وهو يدخل في القاعة بشاحنة كبيرة "تريلا"، فيما اصطف أقاربه وأصدقاؤه لتهنئته، في مشهد امتزجت فيه الفرحة بالفكاهة، ووصفوها بـ"أغرب زفة في السعودية".