الهبوط الأعمى...طيار ينقذ طائرة بعد اصطدامها بصخور ثلجية (فيديو)

تمكن طيار من إنقاذ ركاب طائرة بطريقة شبه إعجازية، بعد ارتطام الطائرة بصخور ثلجية متطايرة أثناء الطيران وسط عاصفة.

ووفقًا لما نشره موقع "indianexpress" فإن الطائرة ارتطمت بصخور ثلجية، تسببت بضرر كبير لواجهتها، ما أدى إلى انعدام الرؤية.

وتمكن الطيار أكوبوف، من الهبوط في مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، بطريقة شبه إعجازية، بحسب "الموقع".

وأصيب الركاب بحالة من الذعر، بعد ارتطام الطائرة بالصخور، كما سُمع صوت من برج المطار وهو يقول، "لن يستطيع فعلها، لن يستطيع فعلها".

وأكد الطيار أن القطع الثلجية كانت بحجم البيضة، وأن خبرته في الطيران لثلاثين عاما ساعدته في التعامل مع الموقف.

يذكر أن الطائرة تعرضت للعاصفة بعد 10 دقائق من إقلاعها، وكانت متجهة إلى قبرص، وعلى متنها 127 سائحا.