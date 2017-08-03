لص يعض كلبا للهرب من الشرطة

يظهر الفيديو الذي نشرته إحدى القنوات عبر موقع "يوتيوب" اللص المشتبه به وهو يركل كلباً بوليسياً بعدما رفض الاستسلام للشرطة.

وحاول ضابط شرطة القبض على المتهم، لكن الأخير قام بعض الكلب من أذنيه ورأسه.