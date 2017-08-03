بالفيديو...عجوز يدخل موسوعة "غينيس" بقفزة مظلية بعمر 101 سنة

دخل بريسون ويليام فريدون موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عن عمر ناهز 101 سنة.

فيردون الذي خاض الحرب العالمية الثانية، وكان ضمن القوات البريطانية التي وصلت إلى برلين.

كان لديه حلم راوده لفترة طويلة وهو القفز بالمظلة، ليقوم أصدقاؤه بتقديم هدية له وهي القفز بالمظلة بمساعدة خبير.

فيردون كان قد قفز بالمظلة من ارتفاع 4 آلاف متر.