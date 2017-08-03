بالفيديو...وقوع ضحايا في حادث سقوط طائرة على شاطئ لشبونة

قرر كابتن الهبوط بطائرته اضطراريا بالقرب من شاطئ لشبونة، مما أدى إلى وقوع ضحايا.

ووفقا لـ"روسيسكي ديالوغ"، كان مئات السياح موجودون على الشاطئ في وقت الحادث. وبالنتيجة وقعت طفلة بالغة من العمر ثمانية أعوام ضحية الحادث، وكذلك رجل يبلغ من العمر 56 سنة.

فقد اضطرت الطائرة بالهبوط على شاطئ ذي شعبية كبيرة عند السياح بالقرب من لشبونة.