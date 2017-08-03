بالفيديو...فيل يهاجم سائق شاحنة ويسرق حمولته

ويظهر مقطع الفيديو الفيل وهو يقوم بسرقة البطاطا من داخل الشاحنة، متجاهلا الألعاب النارية التحذيرية التي أطلقت باتجاهه على طريق يمر بغابة غاربيتا في غرب ميدنابو، بولاية البنغال الغربية شمالي الهند.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد قيام فيل جائع على سحب غطاء شاحنة قبل أن يسرق بعض حمولتها من البطاطا.
ويظهر مقطع الفيديو الفيل وهو يقوم بسرقة البطاطا من داخل الشاحنة، متجاهلا الألعاب النارية التحذيرية التي أطلقت باتجاهه على طريق يمر بغابة غاربيتا في غرب ميدنابو، بولاية البنغال الغربية شمالي الهند.
قام خبير في السيارات والمحركات بإجراء تجربة عملية، للتأكد من حقيقة اختلاف كمية البنزين عند التعبئة على السريع عنها على البطيء.
كان الشاب نايفوم بروماترييه البالغ 36 عاما على موعد مع مواجهة دب جائع خلال زيارته مع أصدقائه لمعبد محلي في محافظة فيتشابون التايلاندية.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمراهق لقي حتفه على يد ثور أثناء محاولته ركوبه خلال تدريبه بولاية "روندونيا" في البرازيل.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل قام بأداء حركات بهلوانية باستخدام أرجوحة.
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