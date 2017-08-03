بالفيديو...فيل يهاجم سائق شاحنة ويسرق حمولته

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد قيام فيل جائع على سحب غطاء شاحنة قبل أن يسرق بعض حمولتها من البطاطا.

ويظهر مقطع الفيديو الفيل وهو يقوم بسرقة البطاطا من داخل الشاحنة، متجاهلا الألعاب النارية التحذيرية التي أطلقت باتجاهه على طريق يمر بغابة غاربيتا في غرب ميدنابو، بولاية البنغال الغربية شمالي الهند.