بالفيديو...عرس كازاخستاني يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

أحتفل عريسان من مدينة شيمكنت الكازاخستانية بعرسهما بطريقة غير عادية بالنسبة لسكان الدولة.

حيث إنتقل العريس و العروس في طائرة مروحية، مواكبين عدد من السيارات التي خرجت محتفلة بهم.

الرحلة التي قام بها العريسان شملت التحليق فوق الجبال المحيطة و الطريق الذي شهد حركة موكب السيارات المرافقة.